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Прогноз по выплатам дивидендов НБКО "Аграркредит" повышен на 5%

Прогноз по выплатам дивидендов НБКО "Аграркредит" повышен на 5% Небанковская кредитная организация (НБКО) "Аграркредит" в 2025 году выплатит в государственный бюджет дивиденды в размере 230 тысяч манатов.
Финансы
18 ноября 2024 г. 22:06
Прогноз по выплатам дивидендов НБКО Аграркредит повышен на 5%

Небанковская кредитная организация (НБКО) "Аграркредит" в 2025 году выплатит в государственный бюджет дивиденды в размере 230 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту закона "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно документу, это на 4,55% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

В заключении также отмечается, что за январь-август текущего года кредитная организация выплатила дивиденды в размере 500 тысяч манатов и выполнила прогноз на 227,3%.

Напомним, что "Аграркредит" был создан в 2004 году. Его уставный капитал составляет 45,339 млн манатов. НБКО на 100% принадлежит государству.

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Версия на азербайджанском языке “Aqrarkredit” BOKT-un dividend ödənişi üzrə proqnoz 5 %-ə yaxın artırılır

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