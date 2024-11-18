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Прогноз по выплатам дивидендов "Международного банка Азербайджана" сохранен стабильным

Прогноз по выплатам дивидендов "Международного банка Азербайджана" сохранен стабильным ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) в 2025 году выплатит в государственный бюджет дивиденды в размере 150 миллионов манатов.
Финансы
18 ноября 2024 г. 21:52
Прогноз по выплатам дивидендов Международного банка Азербайджана сохранен стабильным

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) в 2025 году выплатит в государственный бюджет дивиденды в размере 150 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту закона "О государственном бюджете на 2025 год".

Согласно документу, эта сумма остается неизменной по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

В заключении также отмечается, что за январь-август текущего года МБА выплатил дивиденды в размере 169,4 миллиона манатов, выполнив прогноз на 113%.

Напомним, что МБА был создан в 1992 году, его уставный капитал составляет 1 миллиард 282,183 миллиона манатов. 88,54% акций банка принадлежит Министерству финансов, 3,64% - Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, 0,22% - небанковской кредитной организации (НБКО) "Агракредит", а 7,6% - физическим и юридическим лицам.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın dividend ödənişi üzrə proqnoz sabit saxlanılır

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