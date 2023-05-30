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Прогноз по внебюджетным доходам бюджетных организаций в Азербайджане увеличивается

Прогноз по внебюджетным доходам бюджетных организаций в Азербайджане увеличивается 801 млн манатов доходов пересмотренного государственного бюджета Азербайджана на 2023 год будут приходиться на поступления по внебюджетным доходам бюджетных организаций.
Финансы
30 мая 2023 г. 16:27
Прогноз по внебюджетным доходам бюджетных организаций в Азербайджане увеличивается

801 млн манатов доходов пересмотренного государственного бюджета Азербайджана на 2023 год будут приходиться на поступления по внебюджетным доходам бюджетных организаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, это на 74,5 млн манатов или на 10,3% больше утвержденного прогноза.

Кроме того, прочие поступления государственного бюджета прогнозируются на уровне 580,8 млн манатов с увеличением на 18,6 млн манатов или на 3,3% (пересмотренные поступления по линии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики были увеличены на 5 млн манатов и определены на 25 млн манатов).

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