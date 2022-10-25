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Прогноз по подоходному налогу юрлиц в Азербайджане увеличен на 21%

Прогноз по подоходному налогу юрлиц в Азербайджане увеличен на 21% Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году поступления подоходного налога юридических лиц составят 6 млрд 417 млн манатов.
Финансы
25 октября 2022 г. 09:34
Прогноз по подоходному налогу юрлиц в Азербайджане увеличен на 21%

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году поступления подоходного налога юридических лиц составят 6 млрд 417 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете 2023 года".

Согласно документу, это на 21,3% больше утвержденного прогноза 2022 года.

В 2023 году доходы государственного бюджета Азербайджана ожидаются в размере 30 млрд 720,7 млн манатов, а расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Это на 5,2% и 3,1% выше утвержденных прогнозов 2022 года соответственно. В результате в государственном бюджете образуется дефицит в размере 2 млрд 579,3 млн манатов, что на 16,95% меньше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hüquqi şəxslərin gəlir vergisi üzrə proqnoz 21 % artırılır

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