Прогноз по НДС в Азербайджане увеличен на 5%

По прогнозу правительства Азербайджана, в следующем году поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) составят 6 млрд 10,3 млн манатов.

По прогнозу правительства Азербайджана, в следующем году поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) составят 6 млрд 10,3 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".

Это на 5,1% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.

Ожидается, что в 2023 году доходы госбюджета Азербайджана составят 30 млрд 720,7 млн манатов, расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Эти показатели соответственно на 5,2% и 3,1% превышают утвержденный прогноз на 2022 год.