Прогноз по налогу на доходы физических лиц в Азербайджане снижен примерно на 5%

10:33

После пересмотра бюджета в Азербайджане прогнозируется, что 1,810 млрд манатов или 5% доходов государственного бюджета, запланированных на 2024 год, придется на поступления по подоходному налогу с физических лиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 4,5% или 85 млн манатов меньше, чем утвержденный прогноз на 2024 год.

В целом после пересмотра госбюджета Азербайджана на 2024 год прогноз по доходам составит 36,353 млрд манатов против ранее запланированных 34,173 млрд манатов, а прогноз по расходам вырастет с 36,763 млрд манатов до 39 млрд 707,3 млн манатов.