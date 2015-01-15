Прогноз: Ожидается падение доллара

Баку. 15 января REPORT.AZ/ Saxo Bank, специализирующийся на торговле мульти-активами и инвестициях, опубликовал годовой прогноз для глобального рынка, а также его основных торговых направлений на предстоящий 2015 год.

Современный мир стремительно лишается взаимосвязи в сфере экономической и денежной политики, сталкиваясь с различными геополитическими рисками в предстоящем 2015 году. Ожидается, что рынки достигнут максимальной дислокации уже в первой четверти текущего года.

Согласно последнему прогнозу Saxo Bank, мировая экономика и изменения курса могут испытать небывалую ресинхронизацию, что приведет к серьезным геополитическим рискам, которые, в свою очередь, могут привести к установлению цен на нефть ниже чем 60 долларов США за баррель. Также ожидается спад инфляции, несмотря на довольно мягкую денежную политику в большинстве развитых стран, и относительно жесткую в развивающихся странах. Однако ужесточение денежной политики также планируется в середине этого года федеральным резервным банком США. Вдобавок, долги влияют на уровень торговли, сохраняя прибыль и экономическую неустойчивость на уровне, приближенного к историческому минимуму.

Урегулирование глобальной экономики приведет к замедлению роста в развивающихся странах, проблемам с дефляцией и обострению противостояния с растущим долгом относительно показателей ВВП. Как утверждает ведущий экономист Saxo Bank Стин Якобсен (Steen Jacobsen), способом сопротивления будет являться низкий доллар, который сохранит стабильность по отношению к незначительно повышенным ценам на энергоресурсы и неизменившимся процентным ставкам. Хотя точка максимальной дислокации, основанной на развитии трендов с 2014 года, будет заметна в первом квартале, так как Центральный европейский банк принял не самое лучшее решение по внедрению программы количественного смягчения.

Валютные рынки также будут испытывать неустойчивость в 2015 году. Наиболее ожидаемым трендом является ослабление доллара, несмотря на то, что Saxo Bank прогнозирует укрепление данной валюты в первой четверти года в результате обострения валютных конфликтов в Азии. Основными рекомендациями Saxo Bank в торговле на платформе Forex являются дальнейшее использование USD/CHF позиций для возможных негативных показателей со стороны Национального банка Швейцарии в этом году, а также продажа китайского юаня и японской йены против доллара, ввиду возможной девальвации китайской валюты, с которой может столкнуться Поднебесная в случае распространения дефляции по всему миру.

Saxo Bank прогнозирует рост глобальной экономики на 3% в 2015 году, по сравнению с 2,2% в 2014, который охарактеризован низкими ценами на энергоресурсы, менее жесткой политики экономии в развитых странах и высоким ростом торговли, который может подвергнуться риску ввиду геополитической напряженности.

Экономика США продолжит рост устойчивым темпом ввиду сферы потребления и пониженными ценами на энергоресурсы. Saxo Bank прогнозирует рост экономики США на 3% в 2015 году.

Прогноз для еврозоны является сложным, так как структурные реформы носят случайный характер, а частный сектор снижает долю долгового финансирования, тем самым подавляя рост и инфляцию. Saxo Bank прогнозирует рост экономики в текущем году на 1%.

Экономика Великобритании вырастет на 2,5% в 2015 году ввиду сильного роста частного сектора и стратегической поддержки со стороны правительства, однако с ярко выраженным замедлением развития жилищного сектора.

Saxo Bank по-прежнему скептически относится к влиянию смягчающих реформ Центрального банка Китая на мировую экономику, целью которых является снижение темпов экономического роста. Банк прогнозирует экономический рост Китая ниже согласованного уровня - 6,7%.

Несмотря на относительно низкий экономический рост еврозоны в текущем году, Saxo Bank предвидит, что страны-члены Восточной Европы и Средиземноморский клуб поддержат развитие в предстоящем году.

"Результатом всего этого будет то, что Европа превратится в сеть малых, инновационных и гибких компаний. Это прекрасная новость для европейского будущего", - добавил С. Якобсен.