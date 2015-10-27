 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прогноз: Ожидается кратковременное ослабление доллара

    Это будет зависеть от решения МВФ в связи с юанем

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Китайская национальная валюта юань, скорее всего, станет резервной валютой Международного валютного фонда (МВФ). 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, это решение может быть принято на специальном заседании МВФ в следующем месяце. Предыдущее заседание состоялось в 2010 году, когда МВФ решил, что юань не отвечает определению свободно конвертируемой валюты. Согласно трем анонимным источникам, ожидается вхождение юаня в валютную корзину специальных прав заимствования (SDR).

    Отметим, что в настоящее время валютная корзина МВФ состоит из доллара США, евро, иены и фунта стерлингов. По информации, ответственные лица Китая уже готовятся к поздравлениям в связи с ожидаемым положительным решением.

    Standard Chartered Bank с головным офисом в Лондоне и AXA Investments Managers с головным офисом во Франкфурте прогнозируют, что если юань присоединится к корзине SDR, то по меньшей мере 1 трлн. долларов будет храниться в юанях в международных резервах.

    Как сообщает аналитическая группа Report, после вхождения юаня в корзину SDR многие страны захотят перевести часть своих долларовых резервов в юань. Это повысит спрос на юань, и может привести к кратковременному ослаблению доллара по отношению к мировым валютам. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi