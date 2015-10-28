​Прогноз: Ожидается еще большее падение рубля

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Россия может снизить курс рубля по отношению к иностранным валютам в пятницу, 30 октября.

Как сообщает Report, Центробанк России (ЦБР) намерен снизить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 10,5%.

Аналитики "Сбербанка КИБ" полагают, что причиной снижения процентной ставки является трудное положение российской экономики. Снижение ключевой процентной ставки окажет поддержку реальному сектору экономики.

Отметим, что ЦБР в сентябре оставил ключевую ставку неизменной на уровне 11% из-за опасности повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США.

Аналитики, выступающие против повышения ключевой ставки, в качестве причины приводят ускорение инфляции в третьем квартале и ослабление рубля. Отметим, что в июне индекс потребительских цен снизился в годовом сравнении до 15,3%, на сегодняшний день вновь вырос до 15,6-15,8%. Эксперты предсказывают снижение роста потребительских цен в первом квартале 2016 года до 8%. Такая вероятность приводит к необходимости ужесточения монетарной политики в ближайшие месяцы.

Отметим, что снижение цены на нефть марки Brent до 47 долларов/баррель оказало отрицательное влияние на курс рубля, который обесценился на 3% - до уровня 65 RUB/USD.

Аналитическая группа Report считает, что если 30 октября ЦБР примет решение о снижении ключевой ставки, это приведет к еще большему ослаблению рубля и повышению курса доллара до уровня 66-68 RUB/USD. На фоне снижения цен на нефть рубль ускорит падение. При одновременном наличии обоих факторов курс доллара в России может вырасти до 70 RUB/USD.