Прогноз налога на имущество юридических лиц в Азербайджане увеличен на 28%

По прогнозам правительства Азербайджана, в следующем году поступления от налога на имущество юридических лиц составят 302,8 млн манатов.

По прогнозам правительства Азербайджана, в следующем году поступления от налога на имущество юридических лиц составят 302,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете 2023 года".

Согласно документу, это на 28,3% больше утвержденного прогноза 2022 года.

В 2023 году доходы государственного бюджета Азербайджана ожидаются в размере 30 млрд 720,7 млн манатов, а расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Это на 5,2% и 3,1% выше утвержденных прогнозов 2022 года соответственно. В результате в государственном бюджете образуется дефицит в размере 2 млрд 579,3 млн манатов, что на 16,95% меньше, чем годом ранее.