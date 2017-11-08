Прогноз Кудрина: Россию ждет долговой кризис

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В России необходимо смягчить "бюджетное правило", чтобы увеличить расходы на стимулирование экономического роста и инвестиции в человеческий капитал. В противном случае будет расти госдолг с эффектом "снежного кома".

Как сообщает Report, об этом пишет экс-министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в своей статье в журнале "Вопросы экономики".

Кудрин не согласен с проектом бюджета на 2018-2020 годы, который сейчас обсуждает парламент. Он считает, что бюджетное правило, которого планирует придерживаться минфин в ближайшие три года, чрезмерно жесткое и ограничивает расходы федерального бюджета. Кудрин предлагает уже со следующего года "несколько смягчить в бюджетном правиле определение базовой цены на нефть: повысить ее значение с 40 до 45 долларов за баррель". По его мнению, необходимо также увеличить предельные расходы бюджета "на объем поступлений от приватизации в размере до 0,5% ВВП".

"Аналитики единодушно предсказывают длительную стагнацию российской экономики, если не будут проведены серьезные структурные реформы. Согласно базовому сценарию минэкономразвития, рост российского ВВП в 2017-2020 годах составит в среднем 1,6% в год, а по оценкам МВФ, средние темпы роста в ближайшие 6 лет ожидаются на уровне 1,5% в год", - прогнозировал ранее Кудрин.

Дополнительные расходы необходимы для финансирования структурных реформ, инвестиций в человеческий капитал и выполнение растущих социальных обязательств. Если этого не сделать, то расходы на социалку придется сокращать уже в ближайшей перспективе, считает Кудрин.