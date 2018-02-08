Прогноз: ФРС может повысить проценты в каждом квартале

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) может повысить проценты в каждом квартале, т.е. четыре раза в 2018 году. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.com, эта вероятность оценивается в 50%.

С точки зрения макростатистики, последний отчет о занятости оказался более сильным, чем ожидалось. В январе было создано 200 тыс. рабочих мест, а рост заработной платы составил 0,3%. Инфляция продолжает ускоряться. В декабре инфляция превысила целевой уровень, достигнув 2,1%.

Аналитическая группа Report отмечает, что на глобальном рынке остаются два фактора, вносящие долю неопределенности. Одним из них является позиция нового руководителя ФРС Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике, а вторая - влияние налоговых реформ на экономику США. Постепенно эти два фактора окажут влияние на экономику, что позволит глобальному финансовому рынку определить свое направление. Курс доллара, фондовые биржи, процентные ставки и сырьевые цены будут напрямую зависеть от перспектив развития экономики США в 2018 году.