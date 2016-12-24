Прогноз: Евро ждут тяжелые дни

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила о необходимости выхода Франции из Евросоюза, НАТО и еврозоны.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант.ru, об этом она заявила в интервью греческой газете Δημοκρατία: "Frexit будет частью моей политики. Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны технократов в Брюсселе и вернуть суверенитет страны".

Марин Ле Пен назвала общеевропейскую валюту инструментом шантажа. "Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее", - отметила она. Она также предложила выйти из еврозоны сразу нескольким странам - Португалии, Италии, Испании, Ирландии, Греции и Кипру: "Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их".

Президентские выборы по Франции должны пройти в два тура в апреле и мае 2017 года. Как ожидается, в финал голосования выйдут представители "правых": консерваторов будет представлять Франсуа Фийон, а праворадикалов - Марин Ле Пен.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что ближе к апрелю единая европейская валюта подвергнется серьезному давлению. Причиной является угроза выхода Франции из ЕС. В случае избрания М.Л.Пен президентом, другие страны ЕС также могут выразить желание выйти из союза. По этой причине курс евро к концу первого квартала может снизиться к отметке 0,90 USD/EUR. На удешевление евро также влияют экономические факторы. Так, спрэд между учетными ставками США и ЕС постепенно меняется в поддержку доллара.