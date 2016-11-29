Прогноз: Евро столкнется с дополнительным давлением

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ После новостей о кризисе в банковском секторе Италии из-за финансовых проблем банка Monte dei Paschi появились сообщения о резком падении стоимости облигаций одного из крупнейших португальских банков Caixa Geral de Depósitos. Причиной стал рост объема невозвратных кредитов как в самом в банке, так и в целом в банковском секторе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, согласно подсчетам аналитиков английского банка Barclays, банковскому сектору Португалии понадобится порядка 7,5 млрд евро для стабилизации ситуации.

Инвесторы опасаются, что дополнительные вливания в банковский сектор негативно скажутся на финансовом состоянии страны, которая уже и так попала под санкции ЕС за невыполнение целевого показателя по дефициту бюджета. Экономисты отмечают, что в Португалии в ближайшее время могут происходить значительные экономические потрясения.

Аналитическая группа Report не исключает, что проблемы в банковском секторе Италии и Португалии в будущем могут иметь политические последствия. По этой причине евро может столкнуться с дополнительным давлением.