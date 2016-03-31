Прогноз: Евро ожидает серьезный спад

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Текущий курс евро не учитывает весь масштаб экономического ущерба, который будет нанесен еврозоне в случае выхода Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, такое мнение высказали аналитики Merrill Lynch, инвестиционного подразделения Bank of America. В связи с этим они рекомендуют делать ставку на снижение евро против доллара для хеджирования рисков, связанных с Brexit.

Евро, как считают в Merrill Lynch, ослабнет накануне референдума, если рынок придет в беспокойство по поводу возможных последствий выхода Великобритании. Если же британцы решат покинуть ЕС, то падение европейской валюты будет еще более ощутимым.

The Guardian со ссылкой на аналитический обзор, составленный аудиторской компанией Pricewaterhouse Coopers для группы британских торговых палат (CBI), сообщила, что выход из Евросоюза может повлечь для Великобритании потерю 100 миллиардов фунтов стерлингов (около 5% ВВП) и 950 тысяч рабочих мест.

Плебисцит о членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня. На референдум будет вынесен вопрос: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза?".

Напомним, что премьер-министр страны Дэвид Кэмерон выступает за сохранение Британии в составе ЕС.