Экономический рост Баку до 2040 года прогнозируется на уровне 78%

В 2040 году объем валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Баку, планируется увеличить на 78% по сравнению с 2020 годом - 52 млрд манатов.

В 2040 году объем валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Баку, планируется увеличить на 78% по сравнению с 2020 годом - 52 млрд манатов.

Как сообщает Report , это отражено в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно документу, в 2019 году ВВП столицы составил 29,2 млн манатов. В 2020-2040 годах планируется увеличить данный показатель на 22,8 млрд манатов или 78%.

В 2040 году основная часть производства ВВП в Баку будет приходиться на горнодобывающую промышленность (15 %), профессиональные и финансовые услуги (11 %), туризм (10 %), торговлю (10 %) и транспорт (8%).

"В течение следующих 20 лет объем иностранных инвестиций в столицу составит 30,3 млрд долларов США, а площади, предназначенные для инвестиций, составят 24 тыс. гектаров", - отмечается в документе.