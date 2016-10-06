Прогноз: Доллар в России может подешеветь до 50 рублей

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Курс доллара в России может укрепиться до 50 рублей при сохраняющейся тенденции роста цен на нефть. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач на российско-германской экономической конференции в Берлине.

По его словам, при умеренном повышении цены до 56-57 долларов за баррель курс может укрепиться до 50 рублей за доллар.

Клепач также отметил, что в 2017 году стоимость нефти превысит 50 долларов за баррель: «Международные прогнозы указывают на рост цены с 46 долларов до уровня около 50 и более долларов за баррель. Наше правительство ориентируется на то, что бюджет будет верстаться от цен на нефть в 40 долларов»,

Он считает, что российская экономика прошла нижнюю точку спада, хотя по итогам 2016 года сокращение ВВП составит 0,6-0,7%: «Мы исходим из того, что рост ВВП будет в следующем году в районе 0,7%, а дальше ожидаем рост в районе 1,5% (2018 год) и дальше — 2,5% (2019 год)».

Аналитическая группа Report считает, что укрепление рубля курс положительно повлияет на курс маната, который будет двигаться к отметке маната 1,50 AZN/USD.