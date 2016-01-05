Прогноз: Доллар на мировых рынках резко подорожает

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Прогнозируется укрепление позиции доллара США на мировом валютном рынке и рост доллара относительно евро не позднее 15 февраля этого года. После начала повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре динамика курса USD/EUR изменилась в обратном направлении, показав резкий рост с 1,06 до 1,10.

Как сообщает Report, очередное заседание ФРС состоится 1 февраля и повышения ключевой ставки на нем не ожидается. Однако аналитическая группа Report прогнозирует рост ключевой ставки на 0,25-0,50 процентных пунктов на заседании 15 марта. По заявлениям руководства ФРС, необходимым условием повышения учетной ставки является стабильность на глобальном рынке. Это создает необходимость позитивного настроя на фондовых биржах, товарном и валютном рынках. "Однако укрепление доллара неизбежно. Следовательно, оно должно начаться еще раньше, уже сегодня и параллельно ожидается спад на мировых фондовых биржах и падение цен на товары", - отмечают аналитики.

Аналитическая группа Report прогнозирует снижение курса доллар/евро до середины февраля до 0,95-0,98 USD/EUR: "Затем в начале апреля курс опять достигнет паритета. Укреплению доллара также способствуют колебания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в принятии решения по монетарной экспансии".

"В Азербайджане официальный курс доллара до 15 февраля повысится до 1,60 AZN/USD, а на организованном валютном рынке будет колебаться в пределах 1,70-1,75 AZN/USD", - отмечают эксперты агентства.