​Прогноз: Доллар и золото подорожают

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Saxo Bank прогнозирует повышение ставки Федеральной резервной системой США в любой момент. Главным вопросом является, будет ли повышение "одноразовым событием", или же ознаменует начало "цикла повышения".

По мнению аналитиков банка, текущие экономические данные не поддерживают идею повышения ставки Федеральной резервной системой США, однако глава ФРС Джанет Йеллен может сделать шаг, о котором впоследствии будет жалеть.

Как сообщает Report, по мнению главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена, перспектива ужесточения монетарной политики ФРС сейчас является самым значимым событием для рынка в третьем квартале, а Федрезерв выберет "программу-минимум", которая будет заключаться в "одноразовом" повышении ставки в сентябре.

"Если Центробанк действительно выберет этот подход, доллар начнет сдавать позиции, поскольку рынок не ждет от ФРС активных шагов, а рост маржинальной стоимости капитала способен убить едва зародившийся процесс восстановления экономики, прогнозируемый во втором полугодии 2015 года. Таким образом, мы полагаем, что наиболее популярными среди инвесторов будут сырьевые активы, а также золото/серебро", - считает Стин Якобсен.

В последнее время цены на нефть и золото обосновались в диапазоне. По словам Оле Хансена, главы отдела торговых стратегий на сырьевом рынке в Saxo, медведи на рынке нефти не теряют надежды на то, что рост объемов добычи в ОПЕК и растущие запасы в США по окончании периода сезонного роста спроса усилят давление на цены, а повышение ставки в США откроет новые возможности для покупки золота.

Хансен полагает, что глава ФРС Йеллен начнет сокращать ликвидность именно в третьем квартале, он по-прежнему считает, что к концу года золото будет стоить 1275 долларов за унцию, что немного выше текущего среднего прогноза.

Глава отдела валютных стратегий в Saxo Bank Джон Харди считает, что Еврозона никак не может выпутаться из своих проблем, поэтому доллар, скорее всего, возобновит рост: "Доллар консолидировался после головокружительного роста почти целый квартал, но в третьем квартале все внимание рынка будет приковано именно к этой валюте. Если экономические данные по США и риторика ФРС будут указывать на сентябрьское повышение ставки - оно станет первым более чем за девять лет - доллар возобновит рост".