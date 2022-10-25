Прогноз доходов от аренды земли увеличен на 11%

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году доходы от сдачи в аренду государственных земель составят 10 млн манатов.

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в следующем году доходы от сдачи в аренду государственных земель составят 10 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете 2023 года".

Согласно документу, это на 11,1% больше утвержденного прогноза на 2022 год.

В 2023 году доходы государственного бюджета Азербайджана ожидаются в размере 30 млрд 720,7 млн манатов, а расходы - 33 млрд 300 млн манатов. Это на 5,2% и 3,1% выше утвержденных прогнозов 2022 года соответственно. В результате в государственном бюджете образуется дефицит в размере 2 млрд 579,3 млн манатов, что на 16,95% меньше, чем годом ранее.