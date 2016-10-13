Прогноз: Девальвация в Китае продолжится

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Экспорт Китая в сентябре упал на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 184,5 млрд. долларов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, импорт сократился на 1,9%, до 142,5 млрд. долларов. Показатели оказались хуже прогнозов аналитиков. Аналитики прогнозировали по итогам сентября падение экспорта Китая на 3% и рост импорта на 1%. В августе экспорт Китая в годовом исчислении упал на 2,8%.

Положительное сальдо торгового баланса в сентябре составило 41,99 млрд. долларов против ожиданий экспертов в 53 млрд. Объем внешней торговли в сентябре сократился на 6,6% по сравнению с 2015 годом, составив 327 млрд. долларов.

После опубликования экономических показателей китайская национальная валюта – юань начала дешеветь по отношению к доллару. Курс CNY/USD вырос на 0,24% - с 6,7155 до 6,7322.

Аналитическая группа Report считает, что торговые показатели должны расцениваться как первые признаки снижения темпов экономического развития Китая. Аналитики агентства также прогнозируют продолжение девальвации юаня и рост курса доллара до диапазона 6,80-6,90 CNY/USD.