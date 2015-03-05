​Прогноз: Девальвация национальной валюты нанесла ущерб коммерческим банкам в размере 600 млн. манатов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Объем размещенных в национальной валюте депозитов коммерческих банков Азербайджана за январь 2015 года сократился на 400 млн. манатов или же 5,4% и на 1 февраля составил 6 879 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на месячный отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), за первый месяц 2015 года объем депозитов в иностранной валюте вырос на 200 млн. манатов или же 4,9% и достиг 4 331 млн. манатов. По итогам отчетного месяца в банковском секторе наблюдается отток депозитов на сумму 200 млн. манатов.

Следует отметить, что на 1 февраля суммарные иностранные активы коммерческих банков сократились на 1,7%, составив 3,1 млрд. манатов, внешние обязательства - на 1%, составив 4,9 млрд. манатов. То есть валютные позиции банков в месячном исчислении сократились на 0,3% - до 1,8 млрд. манатов.

В результате девальвации национальной валюты 21 февраля, по предварительным прогнозам, коммерческим банкам нанесен ущерб в размере 600 млн. манатов.