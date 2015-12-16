​Прогноз: Цены на нефть вернутся к отметке в 100 долларов

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн-торговли и инвестиций, опубликовал свой ежегодный набор "Шокирующих предсказаний" на 2016 год. Это десять маловероятных, но, возможно, недооцененных событий, которые могут привести к серьезным последствиям для финансовых рынков в 2016 году.

Как сообщает Report, эти предсказания охватывают самые разнообразные рынки и темы: от роста российского рубля на 20% по отношению к бивалютной корзине до предсказания о том, что Олимпийские игры подстегнут восстановление бразильской экономики.

Согласно "Шокирующим предсказаниям" Saxo Bank на 2016 год, в Европе сейчас огромный профицит текущего счета, что в сочетании с низкой инфляцией, с позиции макроэкономической логики, должно вести к укреплению, а не ослаблению валюты. Дно достигнуто, круг замкнулся, это значит, что теперь снова настало время для снижения доллара США в рамках реакции на политику США по ставкам.

Кроме того, к концу 2016 года рост цен на нефть и неоправданно медленное повышение ставок ФРС позволят российской валюте укрепиться примерно на 20% относительно бивалютной корзины, в которую входят евро и доллар.

Согласно другому прогнозу, вероятно, 2016 год напомнит нам историю Кремниевой долины 2000 года, поскольку многие стартапы будут медлить с монетизацией и формированием материальных бизнес-моделей в попытке привлечь как можно больше пользователей и достичь так называемой критической массы.

Также стабилизация, инвестиционные расходы на Олимпиаду и умеренные реформы смогут поддержать настрой в Бразилии, а дешевые локальные валюты будут способствовать росту экспорта из развивающихся стран. Итог: акциям развивающихся рынков уготован блестящий год и победа над облигациями и другими фондовыми индексами.

Согласно "Шокирующим предсказаниям" Saxo Bank на 2016 год, стоимость сырой нефти в ОПЕК упадет до минимальных уровней с 2009 года, при этом сомнения в правильности стратегии "поставляй и властвуй" начнут одолевать всех членов картели. Наконец-то появятся долгожданные признаки сокращения добычи в странах за пределами ОПЕК. В удобный момент ОПЕК застигнет рынок врасплох неожиданным снижением объемов добычи. Цены начнут быстро восстанавливаться, а инвесторы поспешат занять длинные позиции на рынке - цены снова приблизятся к 100 долл. США за баррель.

Банк также прогнозирует подорожание серебра на 33%: "В 2016 году серебро вновь обретет доверие инвесторов. Стремление политиков сократить углеродные выбросы за счет поддержки возобновляемых источников энергии поддерживает промышленный спрос на этот металл, который используется для производства фотоэлементов. В результате, серебро подорожает на треть, оставив остальные металлы далеко позади".

Согласно другому прогнозу банка, агрессивная политика ФРС приведет к коллапсу на рынке корпоративных облигаций.

В конце 2016 года глава ФРС Джанет Йеллен вступит на путь ужесточения монетарной политики и реализует серию агрессивных повышений ставки, что приведет к масштабным распродажам и росту доходности на всех крупных рынках облигаций. Торговля облигациями и маркет-мейкинг практически исчезли из балансов банков и брокеров, это значит, что элемента, жизненно необходимого для функционирования рынка, просто больше не существует. Осознание придет слишком поздно, и все покупатели в панике устремятся на выход, поскольку сверхсовременные модели риска начнут одновременно бить тревогу.

По мнению аналитиков банка, ураган Эль-Ниньо спровоцирует рост инфляции: "В следующем году Эль-Ниньо будет самым мощным за всю историю и приведет к дефициту влаги во многих областях Юго-Восточной Азии и засухе в Австралии. Низкие урожаи сельскохозяйственных продуктов приведут к падению предложения на фоне роста спроса в условиях мировой экономической экспансии В результате индекс Bloomberg Agriculture Spot вырастет на 40%, обеспечив долгожданное инфляционное давление".

В следующем году также неравенство посмеется над роскошью: "Столкнувшись с растущим неравенством и безработицей выше 10%, Европа планирует ввести базовый единый доход, который гарантирует всем людям возможность удовлетворения основных потребностей. В более эгалитарных обществах с другими ценностями спрос на предметы роскоши резко упадет, что приведет к коллапсу в секторе".