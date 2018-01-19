Прогноз: Цена нефти может опуститься до 60 долларов в ближайшие месяцы

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке существует риск снижения цены на Brent и возвращения ее к уровню 60 долларов за баррель в ближайшие месяцы.

Как сообщает Report, об этом говорится в макроэкономическом прогнозе Saxo Bank на первый квартал.

"Тремя ключевыми факторами, которые, скорее всего, будут определять цену нефти в 2018 году, станут реакция добывающих компаний, и, не в последнюю очередь, разработчиков сланцевой нефти в США, на повышение цен, потенциальный риск новых перебоев в поставках нефти и дальнейшее укрепление мировой экономики", - отмечают в банке.

Прогноз Saxo Bank на первый квартал охватывает основные категории торговых активов: валюту, акции, сырье, облигации, а также целый ряд базовых макроэкономических тенденций. Стратеги Saxo Bank считают, что после на удивление спокойного 2017 года, в новом году рынок ожидает много потенциальных рисков.