​Прогноз: Цена на нефть вырастет во второй половине года

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Судьба глобального нефтяного соглашения решится в ходе встречи 17 февраля в Иране между иранской стороной и участниками ОПЕК.

Как сообщает Report со ссылкой на агентства Reuters и Bloomberg, делегация из представителей стран ОПЕК должна убедить Иран сократить добычу. Ожидается, что иранской стороне будут предложены льготные условия.

Отметим, что на вчерашней встрече в столице Катара Дохе министров энергетики России, Саудовской Аравии и Венесуэлы достигнуто соглашение о заморозке добычи на уровне 11 января. Доля России и Саудовской Аравии в мировой нефтедобыче составляет 21%.

По мнению немецкого Commerzbank, на сегодняшней встрече основное решение остается за Ираном и Ираком. Эксперты банка считают, что иракская сторона положительно относится к решению заморозить добычу, однако принятие предложения Ираном кажется нереальным. Иран только недавно избавился от трехлетнего эмбарго и нуждается в нефтяных доходах для оживления экономики. Во вчерашнем заявлении министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане выразился негативно по данному вопросу.

Аналитики английского банка Barclays считают Иран и Ирак наиболее проблемными странами в данном вопросе, так как они находятся на стадии наращивания добычи. Другие производители нефти достигли максимального уровня добычи. Поэтому сегодняшнее решение Ирана и Ирака окажет влияние на будущую судьбу нефтяных цен.

В нынешней ситуации Ирак может положительно отнестись к предложению заморозить или сократить нефтедобычу. Так, согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA), ежесуточная нефтедобыча в Ираке достигла 4,35 млн. баррелей, до 2020 года же планируется увеличить этот объем до 6 млн. баррелей.

Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшней встрече ожидается принятие решения, которое окажет негативное воздействие на нефтяной рынок. Нефтяные цены прогнозируются на уровне 28-35 долларов/баррель, а во второй половине года ожидается их поэтапный рост. Так, согласно отчету консалтинговой компании Deloitte, исследования показали, что из более чем 500 нефтяных компаний, отчеты которых открыты для общественности, 175 находятся на грани банкротства. Общие долги этих компаний превысили 150 млрд. долларов. Эти компании также не могут привлечь новые долговые средства. Закрытие части из них приведет к сокращению глобальной нефтедобычи, что в итоге спровоцирует рост цен.