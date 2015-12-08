​Прогноз: Цена на нефть возвращается к уровню 2008 года

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость нефти на мировом рынке 7 декабря резко снизилась. Цены пошли вниз после заседания ОПЕК 4 декабря в Вене. Так, если накануне заседания нефть марки Brent стоила 45 долларов/баррель, то сейчас она подешевела на 9% и продается по цене 41 доллар/баррель. Стоит отметить, что хотя на заседании объявили об увеличении ежесуточной квоты на добычу на 1,5 млн. баррелей, впоследствии эту новость опровергли. ОПЕК отмечает, что на сегодняшний день квота составляет 31,5 млн. баррелей в сутки. Следует подчеркнуть, что в последние месяцы ежесуточная добыча ОПЕК составляла 31,7 млн. баррелей в сутки, что превышает квоту на 5-6%.

Как сообщает Report, страны-участницы ОПЕК пришли к выводу о невозможности сокращения добычи, хотя этот вопрос рассматривался на последнем заседании. Новости о выводе на рынок дополнительных объемов нефти за счет наращивания добычи странами ОПЕК и отмены санкций в отношении Ирана вынудили картель оставить квоты на прежнем уровне для сохранения рыночной доли. В результате, нефтяной рынок резко среагировал на новости с последнего заседания. Вчера, 7 декабря, нефть марки WTI подешевела на 2,49 долларов или 6,2% и продавалась по цене 37,65 долларов за баррель, стоимость Brent снизилась на 2,27 долларов или 5,28% и составила 40,73 долларов за баррель.

В официальном отчете ОПЕК от 4 декабря подчеркнута необходимость "тщательного отслеживания ситуации". В рамках заседания было отмечено, что Иран возвращается, и объем добычи меняется, таким образом, это решение отложено до очередного заседания ОПЕК.

По словам Роберта Минтера, стратега из Aberdeen Asset Management Investment, декабрьское заседание проходило в напряженном режиме, при этом на нем так и не удалось обозначить верхнюю границу объемов добычи, а страны получили карт-бланш действовать на свое усмотрение.

Президент ОПЕК, министр нефтяной отрасли Нигерии Эммануэель Ибе Качикву заявил о том, что падение цен нанесло серьезный удар по бюджетам многих стран ОПЕК, однако оно также затормозило развитие сланцевой нефтяной отрасли в США и Канаде.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что стоимость нефти марки WTI упадет ниже шестилетнего минимума, который наблюдался 3 августа (37,75 долларов/баррель), - до 32,40 долларов/баррель. В свою очередь, нефть марки Brent уже обновила шестилетний минимум, наблюдаемый 3 августа (42,23 долларов/баррель). Ожидается, что Brent упадет до одиннадцатилетнего минимума в 36,2 долларов/баррель, который отмечался в декабре 2008 года. Падение цен до минимального уровня прогнозируется к концу 2015 года.