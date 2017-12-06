 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прогноз: Биткоин скоро заменит систему SWIFT

    Эксперт: Mastercard, Visa и другие расчетные системы будут принимать биткоин в качестве иностранной валюты

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Межбанковскую электронную систему расчетов и обмена информацией SWIFT (Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) заменит биткоин.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, это заявление сделал один из основателей Bitcoin Foundation Джон Матонис.

    "Биткоин в настоящее время сталкивается с огромным спросом, особенно из Японии и Южной Кореи. Биткоин – это и инвестиционный инструмент, и система денежных переводов, которая является самым идеальным кандидатом для замены системы международных расчетов SWIFT. Биткоин также является ценным активом, благодаря которому впервые люди получили возможность напрямую инвестировать в протоколы http и tcp", - добавил Матонис.

    Он отметил, что Mastercard, Visa и другие расчетные системы будут принимать биткоин в качестве иностранной валюты.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi