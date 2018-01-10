Прогноз: Биткоин подорожает вдвое к концу года

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ К концу 2018 года биткоин будет стоить в два, а то и в три раза дороже чем сейчас. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступил Том Ли, со-основатель и глава консалтинговой компании Fundstrat Global Advisors.

В августе 2017 года он предсказал биткоину рост выше 10 000 долларов к концу года, заявив, что эта цифровая валюта по доходности опередит фондовые рынки. В декабре курс биткоина приближался к отметке 20 000 долларов, затем подешевел почти на 30% и откатился к 14 000 долларов. Однако Том Ли по-прежнему верит в ее светлое будущее и советует покупать.

"Даже с поправкой на риск, биткоин легко опередит S&P. В долгосрочной перспективе криптовалюту следует рассматривать как инструмент накопления или сохранения капитала. Для нового поколения он заменит золото", - заявил он в интервью CNBC.

"Если биткоин заполучит 5% рынка золота, то его цена вырастет примерно до 50 000 долларов. Это прирост более чем на 200% относительно текущего курса", - отметил Ли. Также он считает, что к середине 2018 года криптовалюта вернется к декабрьским максимумам. "Если в первом полугодии биткоин поднимется до 20 000 долларов, то во второй части года рост будет еще более стремительным", - добавил эксперт.