Профицит торгового баланса Китая с США достиг исторического максимума

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Профицит торгового баланса Китая с США по итогам 2017 года составил 275,8 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, информацию распространило Таможенное управление Китая.

В информации отмечается, что профицит торгового баланса Китая с США в 2017 году вырос на 10%, тем самым достигнув исторического максимума.

Росту профицита в торговле способствовал более сильный спрос на китайские товары со стороны США, при этом данные китайской и американской таможни могут отличаться из-за того, что они используют разные методы подсчета.

Как отмечает The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа в течение ближайших недель может ввести ограничительные меры в отношении Китая, чтобы снизить дефицит США в торговле с ним.

Ограничительные меры могут коснуться импорта солнечных панелей, а также продукции из стали и алюминия из Китая.