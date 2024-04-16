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Профицит торгового баланса еврозоны превысил 23 млрд евро

Профицит торгового баланса еврозоны превысил 23 млрд евро Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале этого года составил 23,6 млрд евро после профицита в 11,4 млрд евро в январе.
Финансы
16 апреля 2024 г. 13:30
Профицит торгового баланса еврозоны превысил 23 млрд евро

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале этого года составил 23,6 млрд евро после профицита в 11,4 млрд евро в январе.

Как передает Report, об этом сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит на уровне 17,9 млрд евро.

При этом в годовом выражении экспорт товаров из еврозоны увеличился в феврале на 0,3%, до 235 млрд евро, импорт уменьшился на 8,4%, до 211,4 млрд.

В Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в феврале составил 22,1 млрд евро после профицита в 6,2 млрд евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в феврале вырос в годовом выражении на 0,7%, до 210,6 млрд евро, импорт уменьшился на 9% - до 188,5 млрд.

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Версия на английском языке Eurozone trade surplus exceeds 23B euros

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