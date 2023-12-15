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Профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана приблизился к $7 млрд

Профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана приблизился к $7 млрд В январе-сентябре этого года профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана составил 6,7 млрд долларов США.
Финансы
15 декабря 2023 г. 10:54
Профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана приблизился к $7 млрд

В январе-сентябре 2023 года профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана составил 6,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке Азербайджана заявил директор департамента статистики Самир Насиров.

По его словам, это в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Насиров отметил, что причиной сокращения стало снижение цен на нефть на мировом рынке. Если в прошлом году средняя цена за баррель нефти составила 107 долларов США, то в этом году она опустилась до 83 долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının builki profisiti 7 milyard dollara yaxınlaşıb
Версия на английском языке Surplus in Azerbaijan’s current account balance nears $7B

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