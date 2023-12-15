Профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана приблизился к $7 млрд

В январе-сентябре этого года профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана составил 6,7 млрд долларов США.

В январе-сентябре 2023 года профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана составил 6,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом на брифинге в Центральном банке Азербайджана заявил директор департамента статистики Самир Насиров.

По его словам, это в 2,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Насиров отметил, что причиной сокращения стало снижение цен на нефть на мировом рынке. Если в прошлом году средняя цена за баррель нефти составила 107 долларов США, то в этом году она опустилась до 83 долларов США.