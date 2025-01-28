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Профицит сводного бюджета Азербайджана сократился вдвое

Профицит сводного бюджета Азербайджана сократился вдвое В 2024 году доходы сводного бюджета Азербайджана составили 47 млрд 947 млн манатов, а расходы - 42 млрд 866,2 млн манатов.
Финансы
28 января 2025 г. 13:16
Профицит сводного бюджета Азербайджана сократился вдвое

В 2024 году доходы сводного бюджета Азербайджана составили 47 млрд 947 млн манатов, а расходы - 42 млрд 866,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это соответственно на 4,8% меньше и на 6,3% больше по сравнению с 2023 годом.

В конечном итоге в сводном бюджете образовался профицит в размере 5 млрд 80,8 млн манатов, что примерно в 2 раза меньше, чем год назад.

В 2024 году доходы государственного бюджета составили 37 млрд 164,2 млн манатов против прогнозируемых 36 млрд 388 млн манатов. Таким образом, доходы госбюджета на 776,2 млн манатов или 2,1% превысили прогноз на 2024 год и на 1 млрд 927,8 млн манатов или 5,5% превысили фактический показатель доходов за 2023 год.

Расходы госбюджета составили 37 млрд 719,7 млн манатов, что на 2 млрд 22,6 млн манатов (5,1%) меньше утвержденного прогноза. Уровень исполнения расходов в 2024 году составил 94,9%.

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Версия на английском языке Azerbaijan's consolidated budget surplus halved in 2024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın icmal büdcəsinin profisiti 2 dəfə azalıb

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