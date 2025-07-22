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Профицит сводного бюджета Азербайджана достиг почти 5 млрд манатов

Профицит сводного бюджета Азербайджана достиг почти 5 млрд манатов В январе-июне 2025 года доходы сводного бюджета Азербайджана составили 24 357,9 млн манатов, расходы - 19 593,7 млн манатов.
Финансы
22 июля 2025 г. 13:25
Профицит сводного бюджета Азербайджана достиг почти 5 млрд манатов

В январе-июне 2025 года доходы сводного бюджета Азербайджана составили 24 млрд 357,9 млн манатов, расходы - 19 млрд 593,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, профицит бюджета достиг 4 млрд 764,2 млн манатов.

Доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты за отчетный период выросли на 16,3%, составив 3 млрд 962,9 млн манатов, расходы - 3 млрд 743,5 млн манатов (рост на 9,5%).

Фонд обязательного медицинского страхования получил 1 млрд 253,8 млн манатов доходов (рост на 7%) при расходах 1 млрд 015,4 млн манатов (рост на 27,6%).

Доходы бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 8 млрд 815,9 млн манатов (на 4,6% меньше, чем годом ранее), расходы - 7 млрд 264,8 млн манатов (рост на 13,5%).

Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составили 213,2 млн манатов (на 18,3% меньше, чем годом ранее), расходы - 203,2 млн манатов (рост на 6,1%).

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