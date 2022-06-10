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Профицит счета текущих операций вырос более чем в 6 раз

Профицит счета текущих операций вырос более чем в 6 раз Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом квартале составил 3 952,7 млн долларов США.
Финансы
10 июня 2022 г. 10:58
Профицит счета текущих операций вырос более чем в 6 раз

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом квартале составил 3 952,7 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это в 6,3 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Профицит сформирован за счет профицита внешнеторгового баланса в размере 5 447 млн долларов (рост в 3,5 раза), дефицита баланса услуг в размере 627,5 млн долларов (-23,3%), дефицита баланса первичных доходов в размере 961,8 млн долларов (рост в 4,8 раза) и профицита баланса вторичных доходов в размере 95 млн долларов США (-2,3%).

"Профицит счета текущих операций в I квартале этого года составил 22,4% ВВП. Профицит по нефтегазовому сектору вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,5 млрд долларов, а дефицит по ненефтяному сектору вырос на 18,2% и достиг 1,5 млрд долларов", - заявили в ЦБА.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees nearly $4B surplus in Q1 current account
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının qalığı 6 dəfədən çox artıb

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