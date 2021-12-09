Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 4 млрд долларов

В январе-сентябре текущего года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 3 939,1 млн долларов США. При этом за тот же период прошлого года в счете текущих операций образовался дефицит в 208,3 млн долларов.

В январе-сентябре текущего года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 3 939,1 млн долларов США. При этом за тот же период прошлого года в счете текущих операций образовался дефицит в 208,3 млн долларов.

Как сообщает Report, профицит был сформирован за счет остатка во внешнеторговом балансе в размере 6 406,2 млн долларов (в 2,7 раза больше), дефицита баланса услуг в размере 1 765,2 млн долларов (на 14% меньше), дефицита баланса первоначальных доходов в размере 1 065,2 млн долларов (на 33,1% больше) и профицита баланса вторичных доходов в размере 363,3 млн долларов (на 20,9% больше).

"За отчетный период дефицит счета текущих операций платежного баланса составил до 0,7% ВВП. За последний год сальдо счета текущих операций по нефтегазовому сектору сократилось в 2,3 раза, до 4 млрд долларов, а дефицит счета текущих операций по ненефтегазовому сектору - на 19,1%, до 4,2 млрд долларов",- заявили в ЦБА.