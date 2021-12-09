О нас
Report Georgia
Аудио новости

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 4 млрд долларов

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 4 млрд долларов В январе-сентябре текущего года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 3 939,1 млн долларов США. При этом за тот же период прошлого года в счете текущих операций образовался дефицит в 208,3 млн долларов.
Финансы
9 декабря 2021 г. 11:16
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 4 млрд долларов

В январе-сентябре текущего года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 3 939,1 млн долларов США. При этом за тот же период прошлого года в счете текущих операций образовался дефицит в 208,3 млн долларов.

Как сообщает Report, профицит был сформирован за счет остатка во внешнеторговом балансе в размере 6 406,2 млн долларов (в 2,7 раза больше), дефицита баланса услуг в размере 1 765,2 млн долларов (на 14% меньше), дефицита баланса первоначальных доходов в размере 1 065,2 млн долларов (на 33,1% больше) и профицита баланса вторичных доходов в размере 363,3 млн долларов (на 20,9% больше).

"За отчетный период дефицит счета текущих операций платежного баланса составил до 0,7% ВВП. За последний год сальдо счета текущих операций по нефтегазовому сектору сократилось в 2,3 раза, до 4 млрд долларов, а дефицит счета текущих операций по ненефтегазовому сектору - на 19,1%, до 4,2 млрд долларов",- заявили в ЦБА.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansında 4 milyard dollara yaxın qalıq var

Другие новости из категории

Стоимость золота выросла на 0,11%
Стоимость золота выросла на 0,11%
9 декабря 2021 г. 09:45
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.12.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.12.2021)
9 декабря 2021 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2021)
9 декабря 2021 г. 09:29
Биржи США закрылись ростом основных индексов
Биржи США закрылись ростом основных индексов
9 декабря 2021 г. 04:39
ВТО: Омикрон замедлит восстановление мировой экономики
ВТО: "Омикрон" замедлит восстановление мировой экономики
9 декабря 2021 г. 01:04
Fitch прогнозирует замедление мировой инфляции в 2022 году
Fitch прогнозирует замедление мировой инфляции в 2022 году
8 декабря 2021 г. 19:47
Fitch вновь понизило прогноз роста мирового ВВП
Fitch вновь понизило прогноз роста мирового ВВП
8 декабря 2021 г. 19:05
ЦБА: Процедуры совершения платежей в банках сложные
ЦБА: Процедуры совершения платежей в банках сложные
8 декабря 2021 г. 17:57
В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов выросли на 10% 
В Азербайджане поступления в бюджет по линии таможенных органов выросли на 10% 
8 декабря 2021 г. 16:54
Visa начнет давать консультации по криптовалютам
Visa начнет давать консультации по криптовалютам
8 декабря 2021 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi