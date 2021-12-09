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Профицит платежного баланса приблизился к 2,5 млрд долларов

Профицит платежного баланса приблизился к 2,5 млрд долларов Профицит платежного баланса приблизился к 2,5 млрд долларов
Финансы
9 декабря 2021 г. 11:25
Профицит платежного баланса приблизился к 2,5 млрд долларов

Профицит платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре текущего года составил 2 437 млн долларов США. За тот же период прошлого года в платежном балансе образовался дефицит в размере 1 803,7 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 3 939,1 млн долларов США (в прошлом году не было), дефицита счета капитала - 4,5 млн долларов США (- 40,8%), дефицита финансового счета - 1 457,5 млн долларов США (- 30,8%), дефицита по балансирующей статье - 40,1 млн долларов США (профицит годом ранее).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tədiyyə balansının qalığı 2,5 milyard dollara yaxınlaşıb

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