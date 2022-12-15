Профицит платежного баланса Азербайджана вырос более чем втрое

В январе-сентябре этого года общий профицит платежного баланса составил 7 606,4 млн долларов США.

В январе-сентябре этого года общий профицит платежного баланса составил 7 606,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 17 710,6 млн долларов (рост в 4,5 раза), остатка счета капитала - 2 млн долларов (годом ранее был дефицит), дефицита финансового счета - 9 595,3 млн долларов (рост в 6,6 раза), дефицита по балансирующей статье - 510,9 млн долларов (рост в 12,7 раза).