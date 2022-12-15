О нас

Профицит платежного баланса Азербайджана вырос более чем втрое

Профицит платежного баланса Азербайджана вырос более чем втрое В январе-сентябре этого года общий профицит платежного баланса составил 7 606,4 млн долларов США.
Финансы
15 декабря 2022 г. 10:04
Профицит платежного баланса Азербайджана вырос более чем втрое

В январе-сентябре этого года общий профицит платежного баланса составил 7 606,4 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 17 710,6 млн долларов (рост в 4,5 раза), остатка счета капитала - 2 млн долларов (годом ранее был дефицит), дефицита финансового счета - 9 595,3 млн долларов (рост в 6,6 раза), дефицита по балансирующей статье - 510,9 млн долларов (рост в 12,7 раза).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan more than triples Balance of Payment
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tədiyə balansının qalığı 3 dəfədən çox artıb

Другие новости из категории

Чистые финансовые активы Азербайджана выросли почти на $6 млрд
Чистые финансовые активы Азербайджана выросли почти на $6 млрд
15 декабря 2022 г. 10:19
Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства почти на 4 млрд долларов
Азербайджан сократил чистые финансовые обязательства почти на 4 млрд долларов
15 декабря 2022 г. 10:18
Отток капитала из Азербайджана приблизился к $10 млрд
Отток капитала из Азербайджана приблизился к $10 млрд
15 декабря 2022 г. 10:01
Reuters: ЕЦБ может замедлить темпы повышения ставок
Reuters: ЕЦБ может замедлить темпы повышения ставок
15 декабря 2022 г. 09:44
Bank Respublika распределит чистую прибыль
Bank Respublika распределит чистую прибыль
15 декабря 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2022)
15 декабря 2022 г. 09:29
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.12.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.12.2022)
15 декабря 2022 г. 09:13
Золото подешевело после заседания ФРС США
Золото подешевело после заседания ФРС США
15 декабря 2022 г. 09:11
ФРС США повысила ставку до 4,25-4,50%
ФРС США повысила ставку до 4,25-4,50%
14 декабря 2022 г. 23:12
Профицит госбюджета Азербайджана вырос более чем в 7 раз
Профицит госбюджета Азербайджана вырос более чем в 7 раз
14 декабря 2022 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi