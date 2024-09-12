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Профицит платежного баланса Азербайджана в первом полугодии составил $648 млн  

Профицит платежного баланса Азербайджана в первом полугодии составил $648 млн   12:28
Финансы
12 сентября 2024 г. 12:53
Профицит платежного баланса Азербайджана в первом полугодии составил $648 млн  

Профицит платежного баланса Азербайджана в первом полугодии текущего года составил 648,1 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк, это в 8,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительное сальдо обеспечено за счет профицита в 2,6 млрд долларов в счете текущих операций (на 49,1% меньше, чем в январе-июне 2023 года), профицита в 0,5 млн долларов по капитальному счету (в январе-июне 2023 года дефицит в 6,8 млн долларов), дефицита в 2,2 млрд долларов по финансовому счету (в январе-июне 2023 года профицит в 508,6 млн) и профицита в 231,7 млн долларов по прочим статьям (в январе-июне 2023 года дефицит в 411,4 млн долларов).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tədiyyə balansında I yarımildə 648 milyon dollar profisit yaranıb

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