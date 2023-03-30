Профицит платежного баланса Азербайджана увеличился в 3 раза

Общий профицит платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил 9 млрд 375,1 млн долларов США.

Общий профицит платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил 9 млрд 375,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 3 раза больше, чем в 2021 году.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 23 млрд 478,1 млн долларов США (в 2,8 раза больше, чем год назад), дефицита финансового счета в размере 12 млрд 485,2 млн долларов США (в 2,5 раза больше), дефицита по балансирующей статье в размере 1 млрд 617,8 млн долларов США (в 10,5 раза больше).