О нас
Report Georgia
Аудио новости

Профицит платежного баланса Азербайджана составил 326 млн долларов

Профицит платежного баланса Азербайджана составил 326 млн долларов В первом квартале 2021 года профицит платежного баланса Азербайджана составил 325,9 млн долларов США.
Финансы
14 июня 2021 г. 13:04
Профицит платежного баланса Азербайджана составил 326 млн долларов

В первом квартале 2021 года профицит платежного баланса Азербайджана составил 325,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в то же время в аналогичном периоде прошлого года образовался дефицит в 1 343,5 млн долларов.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 627,7 млн долларов (-2,9%), профицита счета капитала в размере 0,6 млн долларов (не было годом ранее), профицита финансового счета в размере 14,4 млн долларов (дефицит годом ранее), профицита по балансирующей статье в размере 316,8 млн долларов США (-46,8%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tədiyyə balansında bu il 326 milyon dollarlıq qalıq yaranıb

Самое читаемое

Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
В Баку ребенок выпал из окна здания для журналистов
8 июня 2021 г. 20:53
Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
ФотоСоздается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа
11 июня 2021 г. 12:12
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
AZAL о правилах въезда в Азербайджан
11 июня 2021 г. 16:25
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
Скончался архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр
10 июня 2021 г. 23:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi