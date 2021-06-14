Профицит платежного баланса Азербайджана составил 326 млн долларов

В первом квартале 2021 года профицит платежного баланса Азербайджана составил 325,9 млн долларов США.

В первом квартале 2021 года профицит платежного баланса Азербайджана составил 325,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в то же время в аналогичном периоде прошлого года образовался дефицит в 1 343,5 млн долларов.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 627,7 млн долларов (-2,9%), профицита счета капитала в размере 0,6 млн долларов (не было годом ранее), профицита финансового счета в размере 14,4 млн долларов (дефицит годом ранее), профицита по балансирующей статье в размере 316,8 млн долларов США (-46,8%).