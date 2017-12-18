Профицит платежного баланса Азербайджана составил 1,4 млрд долларов

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Общий профицит платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре текущего года составил 1,4 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это связано как с подорожанием нефти на 25%, так и с позитивными тенденциями в балансе текущих операций по ненефтяному сектору, а также с внешним кредитованием нефтегазовых проектов.

Так, за 9 месяцев в балансе текущих операций возник профицит на 1,1 млрд долларов. Профицит баланса текущих операций по нефтегазовому сектору в годовом сравнении увеличился на 2 млрд долларов или 66,7%, до 5 млрд долларов. Дефицит баланса текущих операций по ненефтяному сектору по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,2 млрд долларов или 5%, до 3,9 млрд долларов. Таким образом, профицит нефтегазового сектора полностью покрыл дефицит ненефтяного сектора.