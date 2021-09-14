Профицит платежного баланса Азербайджана превысил 1 млрд долларов

Общий профицит платежного баланса Азербайджана за I полугодие текущего года составил 1 261,3 млн долларов США. За тот же период прошлого года в платежном балансе образовался дефицит в размере 957,5 млн долларов.

Общий профицит платежного баланса Азербайджана за I полугодие текущего года составил 1 261,3 млн долларов США. За тот же период прошлого года в платежном балансе образовался дефицит в размере 957,5 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 1 878,4 млн долларов (рост в 3,1 раза), дефицита счета капитала - 4,6 млн долларов (- 40,3%), дефицита финансового счета - 578,5 млн долларов (- 39%), дефицита по балансирующей статье - 34 млн долларов США (спад в 17,6 раза).