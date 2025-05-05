Профицит госбюджета Азербайджана вырос почти на 20%

В январе-апреле текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 13 млрд 964,9 млн манатов, а расходы - 11 млрд 191,9 млн манатов, что соответственно на 24,8% и 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В январе-апреле текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 13 млрд 964,9 млн манатов, а расходы - 10 млрд 961,9 млн манатов, что соответственно на 24,8% и 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, доходы бюджета превысили прогноз на 1,6%, в то время как расходы оказались ниже прогноза на 2,1%.

В результате за 4 месяца в бюджете образовался профицит в размере 3 млрд 3 млн манатов, что на 19,65% больше по сравнению с показателем годичной давности.