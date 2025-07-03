Профицит госбюджета Азербайджана сократился на 3%

Доходы государственного бюджета Азербайджана составили в январе-июне этого года 19 млрд 803,9 млн манатов, а расходы - 17 млрд 95,6 млн манатов, что на 5,1 % и 6,5 % больше соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Доходы государственного бюджета Азербайджана составили в январе-июне этого года 19 млрд 803,9 млн манатов, а расходы - 17 млрд 95,6 млн манатов, что на 5,1 % и 6,5 % больше соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Доходы бюджета исполнены на 3,7% выше прогноза, а расходы бюджета - на 1% ниже прогноза.

В итоге за 6 месяцев в бюджете образовался профицит в размере 2 млрд 708,3 млн манатов, что на 3% меньше, чем годом ранее.