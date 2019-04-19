Профицит госбюджета Азербайджана превысил 4 млрд манатов

В первом квартале 2019 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 5 439,7 млн манатов, расходы - 5 035,9 млн манатов. В бюджете образовался остаток в 403,8 млн манатов. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

За 3 месяца года доход бюджета выполнен на 99,1%, что на 876,3 млн или 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, за отчетный период министерство налогов обеспечило выплату в госбюджет 1 672,9 млн манатов (на 236,4 млн манатов или 16,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года), Государственный таможенный комитет - 1 014,1 млн манатов (287,1 млн манатов или 39,5% больше).

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 93,8 млн манатов, прочие поступления - 43,9 млн манатов (22,3 млн манатов или вдвое больше).

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составил 2 615 млн манатов.

Прогноз по расходной части бюджета за 3 месяца выполнен на 100,4%, что на 627,9 млн манатов или 14,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период 41,8% или 2 104,5 млн манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 343,2 млн манатов или 19,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Из расходов на государственные капиталовложения (927,7 млн манатов) на строительство и реконструкцию объектов науки, образования, здравоохранения, социальных, культурных, спортивных и других объектов социально-культурного и бытового назначения было направлено 210 млн манатов, строительство и реконструкцию инфраструктуры в сфере энергетики, водоснабжения и газоснабжения, транспорта, коммунального хозяйства, мелиорации и других сфер – 717,7 млн манатов.

Отметим, что в январе-марте доходы сводного бюджета составили 9 192,2 млн манатов (на 2 129,2 млн манатов или 30,1% больше), расходы - 5 076,9 млн манатов (на 319 млн манатов или 6,7% меньше), в бюджете сформировался остаток в 4 115,3 млн манатов.