Профессор: Китай может экспортировать рецессию в остальной мир

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "От Китая зависит весь регион... Поэтому я думаю, что мы можем увидеть экспорт рецессии из Китая".

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом сказал в интервью CNBC Кеннет Рогофф, профессор экономики Гарвардского университета, который был главным экономистом в Международном валютном фонде.

По его мнению, высокий уровень задолженности в Китае является серьезной проблемой, поскольку последствия любого кризиса затронут другие страны: "Если в мире и есть страна, которая действительно затронет всех остальных и которая уязвима, то сегодня это Китай. Они стараются поддерживать рост, но есть много факторов, которые сдерживают его, особенно когда они переходят от ориентации на экспорт к ориентации на внутреннее потребление".

Отметим, что в мае международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Китая с "A1" до "Aa3", сомневаясь в том, что руководство страны сможет справиться с чрезмерным кредитованием и сохранить темпы экономического роста.

Как отмечается в недавнем докладе Nomura, задолженность нефинансового сектора Китая достигла 191,3 трлн юаней (27,96 трлн долларов) или 251% ВВП в I квартале по сравнению с 158,3 трлн юаней или 231% ВВП в конце 2015 года.

По оценкам Moody's, дефицит государственного бюджета Китая в 2016 г. был "умеренным" и составил около 3% ВВП. Однако агентство ожидает, что долговая нагрузка правительства возрастет до 40% ВВП к 2018 году и до 45% к концу десятилетия.