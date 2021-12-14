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Проект, предусматривающий изменение бюджетного правила, принят в I чтении

Проект, предусматривающий изменение бюджетного правила, принят в I чтении На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “О бюджетной системе” был принят в первом чтении.
Финансы
14 декабря 2021 г. 17:17
Проект, предусматривающий изменение бюджетного правила, принят в I чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон “О бюджетной системе” был принят в первом чтении.

Как сообщает Report, поправка предусматривает изменение бюджетного правила, являющегося составной частью закона “О бюджетной системе”.

Комментируя соответствующий законопроект, Счетная палата заявила, что предусматривается снятие ограничений на верхний предел совокупных бюджетных расходов и расходуемых нефтяных доходов, сохранение одного ограничения, имеющегося в предыдущем правиле (отношение базового ненефтяного дефицита к ненефтяному ВВП), а также установление нового лимита отношения госдолга к ВВП.

“В случае принятия предлагаемых изменений исключается риск того, что прежний компонент бюджетного правила - расходуемые нефтяные доходы будут подвержены влиянию проциклической политики в случае высоких цен на нефть, что может быть расценено как положительная черта нового правила. В то же время в новом проекте бюджетного правила учитывается фактор цены на нефть, значение которого прокомментировано в заключениях Счетной палаты на проекты госбюджета за предыдущие годы.

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Версия на английском языке Bill, providing for budget rules change, passed in first reading
Версия на азербайджанском языке Büdcə qaydasının dəyişdirilməsini nəzərdə tutan layihə I oxunuşda qəbul edilib

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