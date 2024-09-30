Проект концепции формирования общего биржевого рынка ЕАЭС обсудят в Ереване

Проект концепции формирования общего биржевого рынка ЕАЭС обсудят в ходе заседанияI Евразийского межправсовета в Ереване.

Проект концепции формирования общего биржевого рынка ЕАЭС обсудят в ходе заседанияI Евразийского межправсовета в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович.

"Мы надеемся, что концепция будет утверждена главами правительств, а общий биржевой рынок начнет функционировать к 2030 году", - сказал он.

Концепция предусматривает четыре этапа формирования общего биржевого рынка за достаточно короткий период. Причем в этот период будет разработано и подписано соглашение о биржевых программах.

После утверждения концепции планируется разработка программы, определяющей детальные мероприятия по формированию рынка.

Проект программы уже готов, остается реализовать ее на практике.

Отметим, что в Ереване стартовал III Евразийский экономический форум, который продлится до 1 октября. На форуме, главной темой которого станет "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты", также будут обсуждены такие направления, как стратегическое развитие ЕАЭС; цифровизация; развитие транспортной инфраструктуры и логистики; качество внутреннего рынка и поддержка предпринимательств и т.д.