Проект госбюджета Азербайджана на 2021 год представлен в Милли Меджлис

Президент Ильхам Алиев представил в Милли Меджлис проекты государственного и сводного бюджетов на 2021 год

Президент Ильхам Алиев представил в Милли Меджлис проекты государственного и сводного бюджетов на 2021 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Одной из основных особенностей проекта бюджета на следующий год является создание финансового обеспечения для проведения восстановительных работ на территориях, освобожденных от армянской оккупации, включая создание социально-экономической, энергетической, коммунальной, транспортной инфраструктуры, условий для жизни и деловой деятельности возвращающихся на родные земли граждан.

Доходы сводного бюджета на 2021 год прогнозируются в размере 23 828,1 млн манатов, что на 1 465,1 млн манатов или на 6,6% больше, чем в 2020 году.

Расходы сводного бюджета составят 31 163,4 млн манатов, что на 855,1 млн манатов или на 2,8% больше, чем в 2020 году.

Дефицит сводного бюджета 2021 года составляет 7 335,3 млн манатов, что на 610,1 млн манатов или на 7,7% меньше, чем в этом году. Дефицит составит 9,7% прогнозируемого ВВП, что на 1,4 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.

Доходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в размере 25 427,0 млн манатов, что равно 33,6% ВВП и на 1 303,0 млн манатов или 5,4% больше прогнозного показателя 2020 года и на 1 208,9 млн манатов или 5% показателя 2019 года.

Расходы госбюджета на 2021 год прогнозируются в размере 28 543,0 млн манатов (37,7% ВВП), что на 1050,8 млн манатов или на 3,8% больше, чем в 2020 году, и на 4 117,1 млн манатов или 16,9% - по сравнению с показателями исполнения 2019 года.

В следующем году на текущие расходы будет направлено до 63,1% от общих расходов или 18 014 млн манатов, на капитальные расходы - 29,2% или 8 330,3 млн манатов, на обслуживание государственного долга - 7,7% (2 198,8 млн манатов).

Социально ориентированные расходы госбюджета на 2021 год (на оплату труда, пенсии и пособия, приобретение лекарств, перевязочных материалов, продуктов питания) прогнозируются в размере 11 111,9 млн манатов, что на 563,8 млн манатов или на 5,3% больше, чем в 2020 году.

Верхний предел дефицита государственного бюджета в 2021 году предусматривается в размере 3 116,0 млн манатов. Отношение дефицита бюджета к ВВП составит 4,1%, что на 0,6 процентного пункта меньше, чем в 2020 году.

Финансирование дефицита будет осуществляться за счет поступлений от приватизации, внутренних и внешних заимствований, остатка на едином казначейском счете на 1 января 2021 года.