Проект бюджета ГНФАР на 2019 год рекомендован для представления президенту

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, на заседании под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета ГНФАР Новруза Мамедова обсуждался проект бюджета ГНФАР на 2019 год.

На заседании сочтены целесообразными доходы бюджета фонда на 2019 год на уровне 15 450,1 млн манатов, расходы - 11 595,2 млн манатов, в том числе расходы на управление фондом - 30,9 млн манатов, одобрены основные направления использования средств ГНФАР (включая инвестиционную политику) и ежегодная смета расходов, связанная с управлением фондом. Проект бюджета на 2019 год вместе с заключением Счетной палаты рекомендован на утверждение президенту Азербайджана.